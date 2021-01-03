Tv 8 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tv 8 canlı izleme linki

Tv 8 frekans adresi nedir? Tv kanallarına ulaşmak için frekans adresleri gereklidir. Tv 8'e ulaşmak için adres numaraları nelerdir? Canlı Tv 8 seyretme linki detaylarla haberimizde..
Tv 8 frekans adresi nedir? Televizyon kanallarına ulaşmak için frekans adresleri gereklidir. Tv 8 için adres numaraları nelerdir? Canlı Tv 8 seyretme linki detaylarla haberimizde..
Tv 8 Frekans Numaraları
Uydu: TÜRKSAT 4A
Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı : 7100 Ksym/s
FEC : 2/3
TV 8 canlı yayınını intenet üzerinden Tv 8 web sitesinden canlı izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02