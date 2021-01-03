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Tv 8 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tv 8 canlı izleme linki

Tv 8 izlemek için frekans numaraları nedir? Canlı nasıl izlenir?

03 Ocak 2021 Pazar 14:02
Tv 8 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tv 8 canlı izleme linki
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Tv 8 frekans adresi nedir? Tv kanallarına ulaşmak için frekans adresleri gereklidir. Tv 8'e ulaşmak için adres numaraları nelerdir? Canlı Tv 8 seyretme linki detaylarla haberimizde..

Tv 8 frekans adresi  nedir? Televizyon kanallarına ulaşmak için frekans adresleri gereklidir. Tv 8 için adres numaraları nelerdir? Canlı Tv 8 seyretme linki detaylarla haberimizde..

Tv 8 Frekans Numaraları

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans : 12356 MHz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 7100 Ksym/s

FEC : 2/3

TV 8 canlı yayınını intenet üzerinden Tv 8 web sitesinden canlı izleyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02
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Tv8CanlıIzlemekFrekansNumara
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