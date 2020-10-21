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TV 8 Doğduğun Ev Kaderindir yapımında Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk

TV 8' in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir adlı yapımda Barış karakterini canlandıran oyuncu, daha önce hangi projelerde bulunduğu ve oyuncunun hakkındaki detaylar okuyucular tarafından merak edilmekte.

21 Ekim 2020 Çarşamba 04:14
TV 8 Doğduğun Ev Kaderindir yapımında Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk
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Doğduğun Ev Kaderindir adlı TV8 dizisi bir çok izleyici tarafımdan beğenilmektedir. Diziye ise gelecek olan sezonda Engin Öztürk canlandıracağı Barış adlı karakter ile oyuncu kadrosuna dahil edildi.  Ünlü oyuncu Engin Öztürk 1986 yılında Eylül ayının 28’ inde gözlerini Eskişehir’ de açmıştır. Kendisi oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Beren Saat’ in başrolünde olduğu, Fatmagül’ ün Suçu Ne(2010) adlı yapımdaki Selim karakteridir. 2012 ise sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Adlı yapımda Emre karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun bulunduğu bir diğer sevilen yapım ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakteridir bir başka tarih dizisi olan Diriliş yapımda da Günalp’ i oynamıştır. En son bulunduğu yapım ise Yüzleşme(2019) adlı projede Ömer karakteridir.


Ünlü oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise: Çanakkale Yolun Sonu(2013),  Hayat Yolunda(2014), Hatırla Gönül(2015), Yüksek Sosyete(2016), Hakan Muhafız(2018).



Son Güncelleme: 21.10.2020 04:14
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