TV 8 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 07:15’de 8'de Sağlık adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:45’i gösterdiğinde sevilen program Doya Doya Moda tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği MasterChef Türkiye yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 9 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:45 YERLİ SİNEMA

13:45 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

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