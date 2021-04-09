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TV 8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 9 Nisan 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor. 

Program kuşağında ise Perşembe günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı

 

06:00 Oynat Bakalım /Program

07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm / Program

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tekrar

10:45 Survivor Panorama / Program

13:00 Doya Doya Moda /  Yeni Bölüm / Yarışma

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Kırmızı Oda / Dizi / Tekrar

03:15 Doya Doya Moda / Yarışma / Tekrar

04:30 Survivor Panorama / Program / Tekrar

 
 
 
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 09.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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