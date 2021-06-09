İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TV 8 canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 09.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 06:02
TV 8 canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 09.06.2021 06:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Kaçırılmayacak anime diziler
Kaçırılmayacak anime diziler
Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?
Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler

Popüler Haberler

9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında neler var?
TV 8 canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
9 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen karakterini Damla Cercisoğlu canlandırıyor
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Yemin dizisine katılan Elif Özkul kimdir? Kumru karakteri kimdir?
Kulüp dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Exxen O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Karantinaya alınanlar gıda ihtiyacını nasıl karşılıyor? Gıda yardımı yapılıyor mu?
Teşkilat dizisi Hulki (Nihat Altınkaya) kimdir?
Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Zehirli Çiçekler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 9 Haziran 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Güncel gümüş fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.