TV 8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 07:15’de 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Ardından eğlenceli görüntülerin yer aldığı sevilen program Oynat Bakalım saat 08:30’da ekranlara getiriliyor. Öğlen kuşağına moda severlerin tutkuyla takip ettiği Doya Doya Moda programı saatler 14:15’i gösterdiğinde ekranlara geliyor.
Dizi kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
TV 8 08.01.2021 Cuma yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8' Sağlık
09.30 Yerli Sinema
13.45 Doya Doya Moda
20.00 Kırmızı Oda
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
02.30 Doya Doya Moda
04.30 8x8
05.15 Bilginiz Olsun
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