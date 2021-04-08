İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

TV 8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 8 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:04
TV 8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Perşembe  günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  1 Nisan Perşembe yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama/ Canlı

13:15 Doya Doya Moda 

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler 

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Tekrar

01:30 Kırmızı Oda

02:15 Doya Doya Moda

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?

Popüler Haberler

TV 8 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge BİM'de satışı başladı
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi fragmanı yayınlandı!
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli yaşı kaç?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor
Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı!
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.