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TV 8 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 08.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 8 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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