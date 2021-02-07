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TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 7 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Salı yayın akışı sabah 08:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:45’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Çarşamba yayın akışı içerisinde saatler 15:00'i gösterdiğinde Doya Doya Moda izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Salı akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 87 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:45 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

12:30 SÜPER 1 TAKIM

12:45 SURVİVOR PANORAMA

14:45 SÜPER 1 TAKIM

15:00 DOYA DOYA MODA

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 

00:15 SURVİVOR EKSTRA

01:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

03:15 DOYA DOYA MODA / TKR

04:30 SURVİVOR PANORAMA / TKR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:00
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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