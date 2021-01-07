TV 8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Perşembe günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Perşembe günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor. TV 8 ekranlarının Perşembe günü akşam kuşağında ise ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye yayınlanıyor.
TV 8 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
02:30 DOYA DOYA MODA
04:30 8*8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
11:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
14:15 DOYA DOYA MODA
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 EMRE DORMAN İLE
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