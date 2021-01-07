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TV 8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Perşembe günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor. TV 8 ekranlarının Perşembe günü akşam kuşağında ise ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye yayınlanıyor.

TV 8 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 EMRE DORMAN İLE

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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