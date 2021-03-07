TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Çarşamba yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Çarşamba akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 87 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK ( YENİ BÖLÜM )

08:30 SİNEMA

10:45 SURVİVOR PANORAMA (CANLI)

13:00 DOYA DOYA MODA (YENİ BÖLÜM)

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ( YENİ BÖLÜM )

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 SURVİVOR PANORAMA

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