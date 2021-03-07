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TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 07.03.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Çarşamba yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Çarşamba akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 87 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM 

07:15 8'DE SAĞLIK ( YENİ BÖLÜM )

08:30 SİNEMA 

10:45 SURVİVOR PANORAMA (CANLI)

13:00 DOYA DOYA MODA (YENİ BÖLÜM)

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ( YENİ BÖLÜM )

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA 

04:30 SURVİVOR PANORAMA

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:01
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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