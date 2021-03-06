TV 8 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 6 Mart 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 AY Lav Yu Tuu

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ