TV 8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 06.15'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor.
Program kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama - Canlı
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
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Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01