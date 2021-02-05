TV 8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 06.15'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor.

Program kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama - Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama