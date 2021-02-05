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TV 8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni detaylar 5 Şubat 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 06.15'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor. 

Program kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım 
 
07:15 8'de Sağlık
 
08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
 
10:45 Survivor Panorama - Canlı
 
13:00 Doya Doya Moda
 
17:15 Yerli Sinema
 
20:00 Kırmızı Oda 
 
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
 
02:30 Doya Doya Moda
 
04:30 Survivor Panorama
 
 
 
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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