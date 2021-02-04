TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Çarşamba günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor.

TV 8 27 Ocak Çarşamba yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Oynat Bakalım Program

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

12:30 Süper 1 Takım Çizgi Film

12:45 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm Dizi

00:15 Kırmızı Oda Dizi

02:30 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

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