TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Çarşamba günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor.
TV 8 27 Ocak Çarşamba yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Oynat Bakalım Program
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
12:45 Survivor Panorama / Canlı Program
14:45 Süper 1 Takım Çizgi Film
15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm Dizi
00:15 Kırmızı Oda Dizi
02:30 Doya Doya Moda Yarışma
04:30 Survivor Panorama Program
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ