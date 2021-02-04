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TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 4 Şubat Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:03
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Çarşamba günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor. 

TV 8 27 Ocak Çarşamba yayın akışı

 06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Oynat Bakalım Program

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

12:30 Süper 1 Takım Çizgi Film

12:45 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm Dizi

00:15 Kırmızı Oda Dizi

02:30 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:03
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MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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