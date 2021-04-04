İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

TV 8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 04-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde TV 8’in her hafta şaşırtan hikayeleriyle insanları kendine bağlayan Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 15:45'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı izleyiciler karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 84 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
ÇKS 2021 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman biyografisi
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Nisan 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımı alma şartları
E-devlet Bin TL pandemi destek parası nasıl alınır? 2021 Nisan Sosyal yardım parası e-Devlet ön başvuru ekranı
Araç kiralama yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Oto liralamadan önce nelere dikkat edilmeli
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.