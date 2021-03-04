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TV 8 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 04.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Çarşamba günü sabah 06.00 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  03 Mart Çarşamba  yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık 

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama  

13:00 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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