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TV 8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 31 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Salı yayın akışı sabah 08:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:45’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Çarşamba yayın akışı içerisinde saatler 15:00'i gösterdiğinde Doya Doya Moda izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Salı akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 831 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:45 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

12:30 SÜPER 1 TAKIM

12:45 SURVİVOR PANORAMA

14:45 SÜPER 1 TAKIM

15:00 DOYA DOYA MODA

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 

00:15 SURVİVOR EKSTRA

01:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

03:15 DOYA DOYA MODA / TKR

04:30 SURVİVOR PANORAMA / TKR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:01
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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