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TV 8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü yayın akışı 07:15’de 8'de Sağlık adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:45’u gösterdiğinde sevilen program Survivor Panorama yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 30 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:45 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

12:30 SÜPER 1 TAKIM

12:45 SURVİVOR PANORAMA

14:45 SÜPER 1 TAKIM

15:00 DOYA DOYA MODA

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 

00:15 SURVİVOR EKSTRA

01:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

03:15 DOYA DOYA MODA / TKR

04:30 SURVİVOR PANORAMA / TKR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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