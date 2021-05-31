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TV 8 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TV 8 yapımlarıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. TV 8 canlı yayın akışı her gün izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına TV 8’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. TV 8 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:52
TV 8 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazar TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 SİNEMA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 31 Mayıs 2021 Pazar günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı On Yaş Genç ve Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 31.05.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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