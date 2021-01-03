TV 8 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 08:15’te Çook Yaşa adlı programla başlıyor. Ardından saatler 10:00’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’nın tekrar bölümü ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yerli sinema filmi Osman Pazarlama saatler 15:45’i gösterdiğinde izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye saat 20:00 ekranlara gelecek.

TV 83 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:30 OYNAT BAKALIM

10:00 KIRMIZI ODA

13:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 OSMAN PAZARLAMA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

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