TV 8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor.

Program kuşağında ise Salı günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 23.01.2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08.30 Oynat Bakalım

09.45 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler

12:30 Süper 1 Takım

12.45 Survivor Panorama/ Canlı

14.45 Süper 1 Takım

15.00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler/ Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama