TV 8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 ekranlarında Salı günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor.
Program kuşağında ise Salı günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
TV 8 23.01.2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08.30 Oynat Bakalım
09.45 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
12:30 Süper 1 Takım
12.45 Survivor Panorama/ Canlı
14.45 Süper 1 Takım
15.00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler/ Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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Son Güncelleme: 29.01.2021 00:01