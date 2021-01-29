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TV 8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 29 Ocak Cuma 00:01 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor. 

Program kuşağında ise Salı günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 23.01.2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım 
 
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
 
08.30 Oynat Bakalım
 
09.45 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
 
12:30 Süper 1 Takım
 
12.45 Survivor Panorama/ Canlı
14.45 Süper 1 Takım
 
 15.00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
 
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler/ Yeni Bölüm
 
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
 
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
 
03.15 Doya Doya Moda
 
04.30 Survivor Panorama
 
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 29.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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