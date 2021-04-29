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TV 8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

29 Nisan 2021 Perşembe gününün önemli manşetlerinden TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  27 Nisan Salı yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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