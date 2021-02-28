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TV 8 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 28.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:04
TV 8 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Perşembe yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Perşembe akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 828 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM 

07:15 8'DE SAĞLIK ( YENİ BÖLÜM )

08:30 TAHİN PEKMEZ

10:45 SURVİVOR PANORAMA (CANLI)

13:00 DOYA DOYA MODA (YENİ BÖLÜM)

17:00 DELİ DUMRUL (TV'DE İLK)

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ( YENİ BÖLÜM )

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA 

04:30 SURVİVOR PANORAMA

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:04
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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