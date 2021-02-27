TV 8 canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.
İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 27 Şubat 2021 Cuma yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 AY Lav Yu Tuu
10:45 Survivor Panorama / Canlı
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
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Son Güncelleme: 27.02.2021 00:02