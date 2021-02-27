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TV 8 canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 27.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
TV 8 canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 27 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30     Oynat Bakalım

07:15     8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 AY Lav Yu Tuu

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm 

17:15 Kırmızı Oda 

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:02
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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