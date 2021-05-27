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TV 8 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 27 Mayıs 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  21 Mayıs Cuma yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 O Ses Türkiye / Kolaj

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Doya Doya Moda

05.00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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