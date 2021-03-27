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TV 8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde halen yer almaya devam eden TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 27 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 27 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm 

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:00
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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