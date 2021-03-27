TV 8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.
İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 27 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama / Canlı
13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm
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Son Güncelleme: 27.03.2021 00:00