İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

TV 8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 25 Nisan 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde TV 8’in her hafta şaşırtan hikayeleriyle insanları kendine bağlayan Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 15:45'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı izleyiciler karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 825 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Survivor 2021 77. bölüm fragmanı 25 Nisan Pazar
Survivor 2021 77. bölüm fragmanı 25 Nisan Pazar
ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle
ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Hekimoğlu Zeynep diziden ayrılıyor mu? Damla Colbay diziye veda ediyor
Hekimoğlu Zeynep diziden ayrılıyor mu? Damla Colbay diziye veda ediyor
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Nisan Pazartesi at yarışı programı
Show TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan kimdir?
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin anlamı
Spotify nedir, ücretli mi? Spotify nasıl çalışır?
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Homunculus film oyuncuları ve konusu
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2021
Kardeşlerim Asiye gerçek sesi mi, kendine mi ait?
Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.