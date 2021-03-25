TV 8 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Pazartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Pazartesi günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.
TV 8 15 Mart Pazartesi yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama / Canlı
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra /Canlı
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama Program
TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin