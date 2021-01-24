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TV 8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 24.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Çarşamba yayın akışı sabah 08:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 10:00’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Çarşamba yayın akışı içerisinde saatler 17:15'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir  izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Çarşamba akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 824 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

10:00 SURVİVOR PANAROMA

13:00 DOYA DOYA MODA

17:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

00:15 KIRMIZI ODA

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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