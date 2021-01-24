TV 8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Çarşamba yayın akışı sabah 08:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 10:00’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Çarşamba yayın akışı içerisinde saatler 17:15'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Çarşamba akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 824 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

10:00 SURVİVOR PANAROMA

13:00 DOYA DOYA MODA

17:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

00:15 KIRMIZI ODA

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