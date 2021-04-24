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TV 8 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 24 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:00
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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