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TV 8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

23 Ocak 2021 tarihli TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 23 Cumartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü yayın akışı 07:15’de 8'de Sağlık adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:00’ıgösterdiğinde sevilen program Doya Doya Moda tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 23 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

00:15 SURVİVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN ile AKLINDAKİ SORULAR

03:15 DOYA DOYA MODA / TKR

04:30 SURVİVOR PANORAMA / TKR

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

10:00 SURVİVOR PANORAMA

13:00 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER / TKR

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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