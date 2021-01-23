TV 8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü yayın akışı 07:15’de 8'de Sağlık adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:00’ıgösterdiğinde sevilen program Doya Doya Moda tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 23 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

00:15 SURVİVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN ile AKLINDAKİ SORULAR

03:15 DOYA DOYA MODA / TKR

04:30 SURVİVOR PANORAMA / TKR

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

10:00 SURVİVOR PANORAMA

13:00 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER / TKR

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

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