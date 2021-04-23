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TV 8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 23 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor. 

Program kuşağında ise Perşembe günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı

 

06:00 Oynat Bakalım /Program

07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm / Program

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tekrar

10:45 Survivor Panorama / Program

13:00 Doya Doya Moda /  Yeni Bölüm / Yarışma

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Kırmızı Oda / Dizi / Tekrar

03:15 Doya Doya Moda / Yarışma / Tekrar

04:30 Survivor Panorama / Program / Tekrar

 
 
 
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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