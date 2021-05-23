TV 8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 21 Mayıs Cuma yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
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Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01