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TV 8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 23.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TV 8  21 Mayıs Cuma yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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