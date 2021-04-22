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TV 8 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okuyucuları merakta bırakan TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 22.04.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:21
TV 8 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  20 Nisan Salı yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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