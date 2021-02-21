İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

TV 8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Şubat 21 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 21 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Cuma yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Cuma akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 821 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM 

07:15 8'DE SAĞLIK ( YENİ BÖLÜM )

08:30 AY LAV YU TUU 

10:45 SURVİVOR PANORAMA (CANLI)

13:00 DOYA DOYA MODA (YENİ BÖLÜM)

20:00 KIRMIZI ODA ( YENİ BÖLÜM )

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR (YENİ BÖLÜM)

02:30 DOYA DOYA MODA 

04:30 SURVİVOR PANORAMA

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Günlük burç yorumları; 21 Şubat 2021 Pazar burcunuz bugün ne diyor?
Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri
MEB 2020 Özür Grubu atamaları sonucu oluşan taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Kuaförüm Sensin yeni hafta yarışmacıları Sıla ve Mira kimdir?Modelleri kim?
Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık! Elçin Hatun neden ayrıldı? Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi?
Ali Babacan'ın partisini ne zaman açacak? Tarih için bilgiler geliyor!
Bahar Candan kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan hakkında bilgiler
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.