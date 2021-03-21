TV 8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.
TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.
TV 821 Mart 2021 Pazar yayın akışı
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
02:30 PROGRAM
03:30 OYNAT BAKALIM
04:30 8*8
07:00 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
09:45 SÜPER 1 TAKIM
10:05 SURVIVOR PANORAMA
12:30 SÜPER 1 TAKIM
12:45 KIRMIZI ODA
16:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
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