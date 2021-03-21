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TV 8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mart 21 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 821 Mart 2021 Pazar yayın akışı

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

02:30 PROGRAM

03:30 OYNAT BAKALIM

04:30 8*8

06:15 BİLGİNİZ OLSUN

07:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 SÜPER 1 TAKIM

10:05 SURVIVOR PANORAMA

12:30 SÜPER 1 TAKIM

12:45 KIRMIZI ODA

16:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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