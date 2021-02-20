İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

TV 8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 20 Şubat 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
TV 8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 20 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30     Oynat Bakalım

07:15     8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 AY Lav Yu Tuu

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm 

17:15 Kırmızı Oda 

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

TV 8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
İlaç raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu alma ve süresi biten raporu yenileme işlemleri
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni hakkı kaç gündür, her yıl yenilenir mi? 2021
Findeks notu nasıl öğrenilir? Güncel findeks kredi notu sorgulama
Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler
Sokağa çıkama yasağı 65 yaş üstüne saatli izin çıkacak mı?
NATO'nun 5. maddesi nedir? NATO 5.madde kapsamında Türkiye'ye askeri destek verecek mi?
Neden icralık olunur? İcralık olan vatandaşlar icra gelince ne yapmalıdır? Hakları nelerdir?
Hekimoğlu Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
Süper Emeklilik Nedir?
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2021 doğum parası hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.