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TV 8 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 20 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  27 Nisan Salı yayın akışı

07.15 8’de Sağlık

08.30 Kırmızı Oda

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Kırmızı Oda

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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