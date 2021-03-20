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TV 8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 20.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 20 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Sinema

20:00 Survivor 2021

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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