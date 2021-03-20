TV 8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.
İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 20 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Sinema
20:00 Survivor 2021
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Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01