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TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 yayın akışı merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında her gün milyonlarca kişinin takip ettiği sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TV 8’de bugün ne var, TV 8 dizi yayın akışı, TV 8 günlük yayın akışı ve TV 8 haftalık yayın akışı nasıl sorularını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:10
TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Perşembe günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü sabah 07:15’te 8’de Sağlık programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor. TV 8 ekranlarının Perşembe günü akşam kuşağında ise ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye yayınlanıyor.

TV 8 2 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 EMRE DORMAN İLE

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Yayın AkışıPerşembeDiziMasterchef
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