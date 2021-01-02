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TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 yayın akışı, TV 8’de bugün ne var soruları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İzleyiciler TV 8 dizi yayın akışı, TV 8 günlük yayın akışı, TV 8 haftalık yayın akışını merak ediyor. TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sevilen yapımlar yer alıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:09
TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı 08:15’de Çook Yaşa adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:15’i gösterdiğinde sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği MasterChef Türkiye yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 2 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
TV 8CumartesiYayın AkışıDiziMasterchef
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