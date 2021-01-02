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TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 Cuma yayın akışı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında Cuma günü sevilen programlar yer alıyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 yayın akışı, TV 8 günlük yayın akışı, TV 8 haftalık yayın akışını sorularını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:10
TV 8 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 07:15’de 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Ardından eğlenceli görüntülerin yer aldığı sevilen program Oynat Bakalım saat 08:30’da ekranlara getiriliyor. Öğlen kuşağına moda severlerin tutkuyla takip ettiği Doya Doya Moda programı saatler 14:15’i gösterdiğinde ekranlara geliyor.

Dizi kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 2 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:49
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Yayın AkışıCumaDiziKırmızı Oda
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