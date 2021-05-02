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TV 8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 2 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde TV 8’in her hafta şaşırtan hikayeleriyle insanları kendine bağlayan Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 15:45'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı izleyiciler karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 8  25 Nisan Pazar yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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