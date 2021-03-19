İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...

TV 8 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 19 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 00:24
TV 8 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Perşembe günü yayın akışı 06.00'da Oynat Bakalım programı ile başlıyor. 

Program kuşağında ise Perşembe günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 05.02.2021 Cuma yayın akışı

 

06:00 Oynat Bakalım /Program

07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm / Program

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tekrar

10:45 Survivor Panorama / Program

13:00 Doya Doya Moda /  Yeni Bölüm / Yarışma

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Kırmızı Oda / Dizi / Tekrar

03:15 Doya Doya Moda / Yarışma / Tekrar

04:30 Survivor Panorama / Program / Tekrar

 
 
 
TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 19.03.2021 00:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?
Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
Doya Doya Moda All Star 5. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Doya Doya Moda All Star 5. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Survivor 2021 51. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Survivor 2021 51. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
Rüyada boğulmak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada boğulmak rüyasının tabiri
Valorant yeni ajanı Astra’nın özellikleri
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Mart Kyk yatmaya başladı mı?
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Bugün kimin maçı var? 18 Mart 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Kahve Falında Ğ harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Beni Bırakma 574. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.