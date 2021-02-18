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TV 8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 18.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Cumartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sabah 08:15’te Çook Yaşa programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor. 

TV 8  13 Şubat Cumartesi yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

08:15 Çook Yaşa Program

09:30 Süper 1 Takım

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

12:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

13:00 Survivor Panorama 

13:00 Süper 1 Takım

14:45 Kırmızı Oda

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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