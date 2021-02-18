TV 8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Cumartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sabah 08:15’te Çook Yaşa programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor.

TV 8 13 Şubat Cumartesi yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

08:15 Çook Yaşa Program

09:30 Süper 1 Takım

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

12:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

13:00 Survivor Panorama

13:00 Süper 1 Takım

14:45 Kırmızı Oda

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

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