TV 8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Cumartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sabah 08:15’te Çook Yaşa programıyla yayınlar başlıyor. Ardından Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciye sunuluyor.
TV 8 13 Şubat Cumartesi yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım Program
08:15 Çook Yaşa Program
09:30 Süper 1 Takım
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
12:45 Süper 1 Takım Çizgi Film
13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda Yarışma
04:30 Survivor Panorama Program
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