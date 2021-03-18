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TV 8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Pazartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Pazartesi günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  15 Mart Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık 

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama  

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama Program

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01
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MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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