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TV 8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 17 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Cuma yayın akışı sabah 08:15’te Çook Yaşa adlı programla başlıyor. Ardından saatler 10:00’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’nın tekrar bölümü ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yerli sinema filmi Osman Pazarlama saatler 15:45’i gösterdiğinde izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Cuma akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye saat 20:00 ekranlara gelecek.

TV 817 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:45 YERLİ SİNEMA 

13:45 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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