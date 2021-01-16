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TV 8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
TV 8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 07:15’de 8'de Sağlık adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:45’i gösterdiğinde sevilen program Doya Doya Moda tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran ve her bölümünü milyonlarca kişinin takip ettiği MasterChef Türkiye yarışması saat 20:00 izleyiciyle buluşuyor.

TV 8 16 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:45 YERLİ SİNEMA

13:45 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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