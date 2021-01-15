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TV 8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 15 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranlarında her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği birçok yapım yayınlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan birçok yapım milyonlarca kişi tarafından izleniyor. TV 8 yayın akışında yer alan programlar izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü yayın akışı 07:15’de 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Ardından eğlenceli görüntülerin yer aldığı sevilen program Oynat Bakalım saat 08:30’da ekranlara getiriliyor. Öğlen kuşağına moda severlerin tutkuyla takip ettiği Doya Doya Moda programı saatler 14:15’i gösterdiğinde ekranlara geliyor.

Dizi kuşağında ise Cuma günü saat 20:00’de ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV 8 15.01.2021 Cuma yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8' Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.45 Doya Doya Moda

17:45 Survivor Panorama

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

02.30 Doya Doya Moda

04.30 8x8

05.15 Bilginiz Olsun

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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