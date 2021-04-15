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TV 8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merakla beklenen TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmeleri 15 Nisan 2021 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Cuma günü sabah 06.00 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  14 Nisan Çarşamba yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:00
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MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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