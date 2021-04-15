TV 8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Cuma günü sabah 06.00 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.
TV 8 14 Nisan Çarşamba yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin